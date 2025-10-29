متداول: السعودية تستعد لبناء أول ملعب معلّق في العالم 🏟️

الوكيل الإخباري- متداول: السعودية تستعد لبناء أول ملعب معلّق في العالم بارتفاع 1150 قدمًا عن سطح الأرض، يُتوقع افتتاحه عام 2032 لاستضافة مباريات كأس العالم

اضافة اعلان



بارتفاع 1150 قدمًا عن سطح الأرض، يُتوقع افتتاحه عام 2032 لاستضافة مباريات كأس العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/wSC5gC1Oqx متداول: السعودية تستعد لبناء أول ملعب معلّق في العالم 🏟️بارتفاع 1150 قدمًا عن سطح الأرض، يُتوقع افتتاحه عام 2032 لاستضافة مباريات كأس العالم #حول_العالم October 29, 2025



