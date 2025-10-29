الأربعاء 2025-10-29 03:19 م
 

الحكومة: ننجز دراسات لإنشاء جسر علوي يصل شمال عمان بجنوبها

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأربعاء، 29-10-2025 02:50 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء، إن الحكومة تعمل على إنجاز الدراسات وإقامة شراكات مع المستثمرين لإنشاء الجسر العلوي الواصل بين شمال عمَّان وجنوبها، وتحديداً بين صويلح وجسر ناعور.

ولا يعالج الجسر الازدحام المروري فقط في طريق المطار وطريق الملك عبدالله الثاني (المدينة الطبية) فقط، بل يوفِّر حلاً بديلاً سريعاً يضمن انسيابيَّة المرور بين شمال المملكة وجنوبها دون الحاجة للدخول إلى وسط العاصمة والضغط على الطرق الرئيسة القائمة فيها حاليَّاً، وفقا لحسان.


وأكد حسان في جلسة مجلس الوزراء الشهرية الثانية عشرة في المحافظات، المنعقدة في العاصمة عمان أن الجسر سيضم مساراً للباص سريع التردُّد أيضاً لخدمة المواطنين، وسيتم هذا المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص كمشروع استثماري.


وأضاف حسان أن الحكومة تعمل حاليَّاً على إجراء دراسات لاستخدام البنية التحتيَّة لخطّ الحديد الحجازي في المسار الممتد من الزرقاء إلى الرصيفة والجيزة، لتشغيل قطار خفيف بين عمَّان والزَّرقاء كمرحلة أولى ولاحقاً مطار الملكة علياء الدَّولي ضمن إطار تكاملي مع خطّ الباص سريع التردُّد.


وأشار إلى أن الحكومة تسعى لإنجاز هذا المشروع وتشغيله خلال عام 2030 بعد أن أعربت عدة جهات اهتمامها به وبدأنا إعداد دراسات الجدوى له.

 
 
الحكومة: ننجز دراسات لإنشاء جسر علوي يصل شمال عمان بجنوبها

