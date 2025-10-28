الثلاثاء 2025-10-28 01:48 م
 

انخفاض جديد على أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية

الذهب
الذهب
 
الثلاثاء، 28-10-2025 12:15 م

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء، بمقدار 60 قرشًا،في التسعيرة الثانية وفقًا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين، 76.3 دينارًا في محلات الصاغة، بينما وصل سعر الشراء إلى 76.9 دينارًا.

 


