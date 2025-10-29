تجديد اتفاقية الرعاية بين اتحاد كرة السلة وCFI لمدة عامين

الوكيل الإخباري- جدد الاتحاد الأردني لكرة السلة وشركة CFI اتفاقية رعاية المنتخبات الوطنية وأنشطة الاتحاد والدوري الممتاز للعام الخامس على التوالي، لتستمر بموجبها CFI الشريك الرئيسي للاتحاد لمدة عامين إضافيين.



وجاء ذلك خلال حفل توقيع الشراكة الذي أقيم ظهر يوم الأحد، الموافق 26 أكتوبر من العام الحالي، في مقر الاتحاد، بحضور نائب رئيس الاتحاد والقائم بأعماله السيد مصطفى اللوزي، والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة CFI السيد لؤي عازر، وأمين سر الاتحاد عطوفة أيمن سماوي، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام الرسميّة.



وأعرب نائب رئيس الاتحاد عن شكره وتقديره لأسرة شركة CFI، قائلاً: “يسعدنا الإعلان عن تجديد اتفاقية الشراكة مع شركة CFI للعام الخامس على التوالي، والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال التداول والاستثمار عبر الإنترنت". وأضاف؛ "مبارك لمنظومة كرة السلة الأردنية هذه الشراكة المستمرة والداعمة، التي جاءت لتؤكد انطلاقة الدوري الممتاز للموسم 2025 في موعده المقرّر، وسيحمل اسم الشركة.”



من جانبه، قال لؤي عازر، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في CFI؛ “"نفخر بتجديد شراكتنا مع الاتحاد الأردني لكرة السلة، التي شكّلت نقطة انطلاق حقيقية لحضورنا في القطاع الرياضي. فقد كانت كرة السلة أولى محطاتنا في بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الرياضية المحلية، ودعم المشهد الرياضي الأردني بمختلف مكوناته. واليوم نواصل التزامنا بدعم أنشطة الاتحاد خلال الموسمين المقبلين، بثقة تامة بقدرة كرة السلة الأردنية على الإلهام وتحقيق الإنجازات".



وأضاف زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI العالمية؛ “إن دعمنا المتواصل للاتحاد وللرياضة الأردنية هو جزء من التزامنا الأوسع بتمكين الشباب وتعزيز روح الريادة والمسؤولية. فالأردن بالنسبة لنا ليس مجرد سوق، بل شريك حقيقي في مسيرة تمتد من الملاعب إلى تحقيق الطموحات والنجاحات. ونحن نعتز بأن نكون جزءًا من هذا المشهد الذي يجمع بين الشغف الوطني والرؤية المستقبلية، ويجسّد ما نؤمن به في CFI من تمكين الإنسان وتمتين روابط المجتمع".



بدوره، عبّر عطوفة أيمن سماوي، أمين سر الاتحاد، عن شكره وامتنانه للشراكة المتجددة، قائلاً: “إن شركة CFI شريك داعم لأنشطة الاتحاد كافة، بما يعكس التزامها بتقديم الأفضل للأردن، وبما ينسجم مع مسؤوليتها الاجتماعية ودورها الوطني الرائد". وأضاف قائلًا؛ "نحن سعداء بتجديد الاتفاقية لمدة عامين إضافيين، وبأن تكون ذات قيمة عالية، ونؤكد أنها داعمة للدوري الممتاز والمنتخبات الوطنية.”



يذكر أن مجموعة CFI المالية هي شركة الوساطة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتمتّع بخبرة تزيد عن 25 عامًا، وتقود المجال مع أكبر عدد من الشركات المرخصة والمكاتب الإقليمية، بما في ذلك المواقع الرئيسية مثل لندن، ودبي، ولارنكا، وبيروت، وعمّان، والقاهرة.

وتقدّم الشركة خدمات التداول عبر الإنترنت عبر مجموعة واسعة من الأسواق، بما في ذلك الأسهم والعملات والسلع، وتتيح شروط تداول تنافسية للغاية، من بينها فروقات سعرية صفر نقطة، بالإضافة إلى التداول بدون عمولة.

اضافة اعلان