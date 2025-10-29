مطعم يُحضّر الحلوى أمامك بمشاركة 10 طهاة#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/aStin1hB6N— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 29, 2025
