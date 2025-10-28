وزارة العمل تحذر من إعلانات تشغيل وهمية

وقال الزيود لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة لا تستخدم مصطلح التجنيد أو أي من المصطلحات العسكرية، محذرا المواطنين من التجاوب مع هذه الإعلانات الوهمية.
ودعا المواطنين والباحثين عن العمل إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء هذه الإعلانات.
وكانت وصلت لـ"الوكيل الإخباري"، استفسارات عن إعلانات تشغيل تستخدم شعار واسم وزارة العمل ومدى صحتها.
