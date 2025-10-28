الثلاثاء 2025-10-28 08:42 م
 

وزارة العمل تحذر من إعلانات تشغيل وهمية

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 28-10-2025 07:34 م
الوكيل الإخباري- حذرت وزارة العمل المواطنين من إعلانات تشغيل وهمية تستخدم اسمها وشعارها ويتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفق الناطق باسم الوزارة محمد الزيود.اضافة اعلان


وقال الزيود لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة لا تستخدم مصطلح التجنيد أو أي من المصطلحات العسكرية، محذرا المواطنين من التجاوب مع هذه الإعلانات الوهمية.

ودعا المواطنين والباحثين عن العمل إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء هذه الإعلانات.

وكانت وصلت لـ"الوكيل الإخباري"، استفسارات عن إعلانات تشغيل تستخدم شعار واسم وزارة العمل ومدى صحتها.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية وزير السياحة يبحث مع شركاء مشروع قيفت سبل تطوير التدريب المهني في القطاع

م

فلسطين لجنة حماية الصحفيين تدعو واشنطن للتحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة

ل

أخبار محلية وزير التربية يفتتح نادي معلمي جرش

ل

أخبار محلية ولي العهد يصل الرياض للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

ل

أخبار محلية انطلاق المؤتمر الدولي الـ9 للنشر الإلكتروني

ل

خاص بالوكيل وزارة العمل تحذر من إعلانات تشغيل وهمية

انطلاق الموسم الرابع من مهرجان التفاح في لواء الشوبك

أخبار محلية انطلاق الموسم الرابع من مهرجان التفاح في لواء الشوبك

نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هجمات في غزة فورا

فلسطين نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هجمات في غزة فورا



 
 





الأكثر مشاهدة