وزارة العمل تحذر من إعلانات تشغيل وهمية

07:34 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/751728 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- حذرت وزارة العمل المواطنين من إعلانات تشغيل وهمية تستخدم اسمها وشعارها ويتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفق الناطق باسم الوزارة محمد الزيود. اضافة اعلان





وقال الزيود لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة لا تستخدم مصطلح التجنيد أو أي من المصطلحات العسكرية، محذرا المواطنين من التجاوب مع هذه الإعلانات الوهمية.



ودعا المواطنين والباحثين عن العمل إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء هذه الإعلانات.



وكانت وصلت لـ"الوكيل الإخباري"، استفسارات عن إعلانات تشغيل تستخدم شعار واسم وزارة العمل ومدى صحتها.