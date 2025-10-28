الإدارة المحلية: إعفاء البلديات من الفوائد وإعادة جدولة ديونها

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الإدارة المحلية عن إعادة هيكلة وجدولة الديون والحسابات المكشوفة المترتبة على البلديات، بهدف تخفيف الأعباء المالية عنها وتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها للمواطنين، وذلك بناء على توصيات مجلس إدارة بنك تنمية المدن والقرى.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه جرى إعفاء البلديات من الفوائد المترتبة حتى عام 2025، والتي تبلغ نحو 66 مليون دينار، إضافة إلى إعفائها من الفوائد المترتبة على القروض والمقدرة بنحو 150 مليون دينار حتى نهاية فترة السداد.