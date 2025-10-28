ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن.. كم بلغ؟

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، 40 قرشا للغرام، في التسعيرة الثالثة، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 80.1 دينارا.



وتاليا التسعيرة:

