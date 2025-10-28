الثلاثاء 2025-10-28 05:25 م
 

ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن.. كم بلغ؟

أرشيفية
 
الثلاثاء، 28-10-2025 05:11 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، 40 قرشا للغرام، في التسعيرة الثالثة، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 80.1 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

Image1_10202528171026788384971.jpg

 
 
