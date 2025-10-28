انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الثلاثاء بمقدار 140 قرشا للغرام الواحد وفق نقابة صحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة الصادرة عن نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 نحو 80.3 دينارًا، في حين بلغ سعر الشراء 76.9 دينارًا.



وسجّل غرام الذهب من عيار 24 سعر بيع 92 دينارًا، وعيار 18 نحو 71.1 دينارًا.