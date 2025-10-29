الأربعاء 2025-10-29 03:19 م
 

38 مدرسة حكومية جديدة في عمان

طلبة مدارس في شارع عام
مدارس
 
الأربعاء، 29-10-2025 02:36 م

الوكيل الإخباري-   أشار رئيس الوزراء جعفر حسان إلى أنَّ الحكومة ستعمل على إنشاء 38 مدرسة حكوميَّة جديدة في محافظة العاصمة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة منها 8 مدارس بالشَّراكة مع القطاع الخاص الذي بادر مشكوراً بدعم مبادرة المسؤولية المجتمعية، إلى جانب 16 مدرسة قيد الإنشاء حاليَّاً، وسيتمّ الانتهاء منها العام المقبل.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء في جبل القلعة اليوم الأربعاء.

 
 
