طفل يُبكي الرئيس السوري.. ماذا قال ؟#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/eLwDhtcpJT— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) September 6, 2025
-
أخبار متعلقة
-
عندما يكون الزوج مهندس بدرجة أب مثالي
-
هكذا يقوم الثعبان بتقشير جلده
-
هذا الرجل يعرف أن حماره يعشق البطيخ، لذلك يشاركه المتعة كل مرة
-
الروبوتات اليوم دقيقة لدرجة أنها تقشّر البيضة دون كسر قشرتها الداخلية
-
من كلمة بسيطة قام برسم هذه اللوحة المتكاملة
-
عائلة تنقذ حياة بومة صغيرة مصابة
-
فن التصوير.. النتيجة ستبهرك
-
معاناة لن يعرفها سوى الطلاب