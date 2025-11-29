لن يستطيعوا تكرار هذه اللحظة مهما حاولوا#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/pLrNqJrpXi— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 27, 2025
-
أخبار متعلقة
-
عامل يقطع الملصقات بالليزر.. وخطأ واحد قد يكلّفه الكثير
-
متداول: هكذا يتعامل سكان فلوريدا مع التماسيح
-
حرائق هائلة تندلع بمبانٍ سكنية شاهقة في هونغ كونغ
-
فيديو متداول للحظة القاء القبض على مطلق النار بالقرب من البيت الأبيض
-
متداول: قلم "الاختيار من متعدد" مخصص للطلاب غير المستعدين أثناء الامتحانات
-
متداول: متسلق جبال يلتقط صورة لظله وكأنه يطفو وسط ضباب الجبل
-
مشكلة طريفة يواجهها البعض .. رجل يكتشف بالصدفة طريقة تشغيل صنبور المياه في إحدى دورات مياه أفخم المطاعم
-
قفاز لإعادة تدريب عضلات المصابين بالسكتة الدماغية