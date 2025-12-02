انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

أما أسعار بيع الذهب للعيارات الأخرى، فقد سجل سعر غرام عيار (24) في محال الصاغة 97.90 دينارا، في حين بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار (18) 75.80 دينارا، وعيار (14) بلغ سعره 57.50 دينارا.
-
