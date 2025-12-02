انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية الثلاثاء، بمقدار 60 قرشا للغرام من عيار 21.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار (21) 85.50 دينارا، والشراء 82 دينارا، وفق تسعيرة النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



أما أسعار بيع الذهب للعيارات الأخرى، فقد سجل سعر غرام عيار (24) في محال الصاغة 97.90 دينارا، في حين بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار (18) 75.80 دينارا، وعيار (14) بلغ سعره 57.50 دينارا.