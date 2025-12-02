إسرائيل ستتسلم عبر الصليب الأحمر عينات من غزة قد تعود لمحتجزين

10:12 م

الوكيل الإخباري- أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنها ستتسلم عبر الصليب الأحمر "عينات" عثر عليها في قطاع غزة ربما تعود لآخر محتجزين يُفترض أن تقوم حركة حماس بتسليمهما وفق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الأول الماضي. اضافة اعلان





وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: "تستعد إسرائيل لتسلّم عينات عبر الصليب الأحمر تم نقلها من قطاع غزة، وستُحال للفحص في المعهد الوطني للطب الشرعي".



وأشار البيان إلى وجود تواصل دائم مع عائلتي المحتجزين المتبقيتين في القطاع وهما الإسرائيلي ران غفيلي والعامل التايلاندي سودثيساك رينثالاك.



وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية ودخل حيّز التنفيذ بين إسرائيل وحركة حماس في العاشر من تشرين الأول، تعهّدت حماس بإعادة كل المحتجزين الـ48 الذين كانت ما تزال تحتجزهم، وبينهم 20 أحياء.





