حالة عدم استقرار جوي قادمة إلى المملكة بهذا الموعد_تفاصيل
الأربعاء، 03-12-2025
07:08 ص
قالت إدارة الأرصاد الجوية ان من المتوقع السبت، ان تتأثر المملكة بحالة عدم استقرار جوي.
وبينت الأرصاد الجوية ان الأجواء ستكون غير مستقرة و مائلة للدفء في اغلب المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتكون الفرصة ضعيفة لهطول امطار خفيفة أحيانا في بعض المناطق.
وأضافت أن مع ساعات مساء والليل تتكاثر كميات الغيوم ويتوقع بإذن اللّٰه هطول زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب مملكة، قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مما يثير الغبار خاصة في المناطق الصحراوية.