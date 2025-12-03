الأربعاء 2025-12-03 08:29 ص

حالة عدم استقرار جوي قادمة إلى المملكة بهذا الموعد_تفاصيل

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية ان من المتوقع السبت، ان تتأثر المملكة بحالة عدم استقرار جوي.
تعبيرية
الأربعاء، 03-12-2025 07:08 ص

الوكيل الإخباري-   قالت إدارة الأرصاد الجوية ان من المتوقع السبت، ان تتأثر المملكة بحالة عدم استقرار جوي.

اضافة اعلان

 

وبينت الأرصاد الجوية ان الأجواء ستكون غير مستقرة و مائلة للدفء في اغلب المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتكون الفرصة ضعيفة لهطول امطار خفيفة أحيانا في بعض المناطق.

 

وأضافت أن مع ساعات مساء والليل تتكاثر كميات الغيوم ويتوقع بإذن اللّٰه هطول زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب مملكة، قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مما يثير الغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو: تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا

نفط

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

غزة

فلسطين غارات جوية إسرائيلية على خان يونس

علم فلسطين

فلسطين الجمعية العامة تصوّت على قرار يدعو لانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية

مخططات لإنشاء مناطق بديلة في جنوب غزة وشرقها لإعادة هندسة الواقع الديمغرافي والجغرافي للقطاع

فلسطين مخططات لإنشاء مناطق بديلة في غزة لإعادة هندسة الواقع الديمغرافي والجغرافي للقطاع

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية ان من المتوقع السبت، ان تتأثر المملكة بحالة عدم استقرار جوي.

الطقس حالة عدم استقرار جوي قادمة إلى المملكة بهذا الموعد_تفاصيل

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يؤكد أنه سيختار قريبا الرئيس المقبل للاحتياطي الفدرالي



 
 





الأكثر مشاهدة