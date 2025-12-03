حالة عدم استقرار جوي قادمة إلى المملكة بهذا الموعد_تفاصيل

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية ان من المتوقع السبت، ان تتأثر المملكة بحالة عدم استقرار جوي.

وبينت الأرصاد الجوية ان الأجواء ستكون غير مستقرة و مائلة للدفء في اغلب المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتكون الفرصة ضعيفة لهطول امطار خفيفة أحيانا في بعض المناطق.