التنفيذ القضائي : الحجز على هذه المركبات فورًا

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - حذّرت إدارة التنفيذ القضائي المواطنين من أن استلام رسالة نصية (SMS) تفيد بوجود طلب قضائي على مركبتهم يستوجب المراجعة الفورية.

وأوضحت الإدارة أنه بعد استلام الإشعار، سيتم تفعيل الحجز القضائي الإلكتروني، ما يعني أن أي مشاهدة أو استيقاف للمركبة سيؤدي إلى ضبطها وحجزها وفق القانون.