التنفيذ القضائي : الحجز على هذه المركبات فورًا

وأوضحت الإدارة أنه بعد استلام الإشعار، سيتم تفعيل الحجز القضائي الإلكتروني، ما يعني أن أي مشاهدة أو استيقاف للمركبة سيؤدي إلى ضبطها وحجزها وفق القانون.
ودعت الإدارة الجميع إلى تجنّب الحجز الميداني عبر المبادرة لتصويب وضع مركباتهم فورًا، لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الداخلية ومدير الأمن العام يزوران إدارة حماية الأسرة والأحداث
-
وزير الطاقة: استيراد 200 ألف أسطوانة غاز بلاستيكية عن طريق احدى الشركات
-
توقيف مدير سابق لجمعية مساعدات
-
شاشات لبث مباريات المنتخب الوطني في كأس العرب 2025- جدول
-
وزير الطاقة: إعفاء المشترك من رسوم إعادة التيار الكهربائي بعد الفصل الأول ولا توجه لزيادة الرسوم عن ثلاثة دنانير
-
وزير الإدارة المحلية: 8 آلاف عامل غير مثبت في البلديات
-
وزير الإدارة المحلية: وحدات رقابة داخلية في 81 بلدية وتوجه لإنشاء وحدات مركزية للبلديات النائية
-
وزير الزراعة: تعويض المزارعين عن خسائرهم في حالات الجفاف والسيول والعواصف والثلوج