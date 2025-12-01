الإثنين 2025-12-01 02:16 م

التنفيذ القضائي : الحجز على هذه المركبات فورًا

إدارة التنفيذ القضائي
الإثنين، 01-12-2025 11:59 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  حذّرت إدارة التنفيذ القضائي المواطنين من أن استلام رسالة نصية (SMS) تفيد بوجود طلب قضائي على مركبتهم يستوجب المراجعة الفورية.

وأوضحت الإدارة أنه بعد استلام الإشعار، سيتم تفعيل الحجز القضائي الإلكتروني، ما يعني أن أي مشاهدة أو استيقاف للمركبة سيؤدي إلى ضبطها وحجزها وفق القانون.


ودعت الإدارة الجميع إلى تجنّب الحجز الميداني عبر المبادرة لتصويب وضع مركباتهم فورًا، لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها.

 
 


