مؤسسة ولي العهد في المفرق تنظم ورشة حول التنمية المهنية الشاملة

الوكيل الإخباري- نظّم معهد تدريب مهني المفرق، بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد في محافظة المفرق، ورشة تدريبية حول "التنمية المهنية الشاملة".





واشتملت الورشة على عدة محاور شملت استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تسويق الذات، ومهارات الاتصال والتواصل الفعال.



وقال المعهد، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه الورشة تهدف إلى ترسيخ مفهوم الريادة والابتكار، وتعزيز قدرات الشباب ودعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تمكين الشباب والمتدربين بالمهارات الرقمية اللازمة لدخول سوق العمل.



وبين أن هذه الجهود توضح دور المعهد في تمكين الشباب ورفع قدراتهم الريادية، بما يسهم في بناء مشاريع منتجة ومستدامة تخدم المجتمع المحلي وتعزز فرص التشغيل والعمل الحر.



