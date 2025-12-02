الثلاثاء 2025-12-02 11:17 م

مؤسسة ولي العهد في المفرق تنظم ورشة حول التنمية المهنية الشاملة

مؤسسة ولي العهد في المفرق تنظم ورشة حول التنمية المهنية الشاملة
مؤسسة ولي العهد في المفرق تنظم ورشة حول التنمية المهنية الشاملة
الثلاثاء، 02-12-2025 11:02 م
الوكيل الإخباري- نظّم معهد تدريب مهني المفرق، بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد في محافظة المفرق، ورشة تدريبية حول "التنمية المهنية الشاملة".اضافة اعلان


واشتملت الورشة على عدة محاور شملت استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تسويق الذات، ومهارات الاتصال والتواصل الفعال.

وقال المعهد، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه الورشة تهدف إلى ترسيخ مفهوم الريادة والابتكار، وتعزيز قدرات الشباب ودعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تمكين الشباب والمتدربين بالمهارات الرقمية اللازمة لدخول سوق العمل.

وبين أن هذه الجهود توضح دور المعهد في تمكين الشباب ورفع قدراتهم الريادية، بما يسهم في بناء مشاريع منتجة ومستدامة تخدم المجتمع المحلي وتعزز فرص التشغيل والعمل الحر.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مؤسسة ولي العهد في المفرق تنظم ورشة حول التنمية المهنية الشاملة

أخبار محلية مؤسسة ولي العهد في المفرق تنظم ورشة حول التنمية المهنية الشاملة

اختطاف عريس مصري خلال حفل زفافه والسلطات المصرية تكشف التفاصيل

منوعات اختطاف عريس مصري خلال حفل زفافه والسلطات المصرية تكشف التفاصيل

أمانة عمّان تُعلن مبانيها رسمياً مناطق خالية من التدخين

أخبار محلية أمانة عمّان تُعلن مبانيها رسمياً مناطق خالية من التدخين

وزير البيئة يبحث تعزيز التعاون مع الحديقة النباتية الملكية في مشاريع بحثية جديدة

أخبار محلية وزير البيئة يبحث تعزيز التعاون مع الحديقة النباتية الملكية في مشاريع بحثية جديدة

إسرائيل ستتسلم عبر الصليب الأحمر عينات من غزة قد تعود لمحتجزين

فلسطين إسرائيل ستتسلم عبر الصليب الأحمر عينات من غزة قد تعود لمحتجزين

السعودية تخطف ثلاث نقاط أمام عٌمان في بداية مشوارها بكأس العرب 2025

ترند السعودية تخطف ثلاث نقاط أمام عٌمان في بداية مشوارها بكأس العرب 2025

صندوق استثمار أموال الضمان يشتري أراضي في "عمرة" بسعر تفضيلي

أخبار محلية صندوق استثمار أموال الضمان يشتري أراضي في "عمرة" بسعر تفضيلي

خبير طاقة يكشف مفاجأة عن قيمة فواتير الكهرباء في المدينة الجديدة

أخبار محلية خبير طاقة يكشف مفاجأة عن قيمة فواتير الكهرباء في المدينة الجديدة



 
 





الأكثر مشاهدة