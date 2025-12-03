ترامب يؤكد أنه سيختار قريبا الرئيس المقبل للاحتياطي الفدرالي

وقال ترامب خلال ترؤسه اجتماعا لإدارته "سنعلن على الأرجح في بداية العام المقبل من يمكن أن يصبح الرئيس الجديد للاحتياطي الفدرالي".
وكرّر أنه عرض المنصب على وزير الخزانة سكوت بيسنت، لكن الأخير "لا يريده".
ويتطلّب تثبيت مرشح ترامب لرئاسة الاحتياطي الفدرالي في منصبه مصادقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
ويبدو أن الإشارة إلى إعلان الاسم في العام 2026 تشكل إرجاء جديدا لهذا التعيين الاستراتيجي الذي تعمل عليه السلطة التنفيذية منذ أشهر عدة.
