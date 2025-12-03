ترامب يؤكد أنه سيختار قريبا الرئيس المقبل للاحتياطي الفدرالي

06:54 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755986 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه سيعلن "على الأرجح في بداية العام المقبل" اسم الشخص الذي يرغب في أن يخلف جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي). اضافة اعلان





وقال ترامب خلال ترؤسه اجتماعا لإدارته "سنعلن على الأرجح في بداية العام المقبل من يمكن أن يصبح الرئيس الجديد للاحتياطي الفدرالي".



وكرّر أنه عرض المنصب على وزير الخزانة سكوت بيسنت، لكن الأخير "لا يريده".



ويتطلّب تثبيت مرشح ترامب لرئاسة الاحتياطي الفدرالي في منصبه مصادقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.



ويبدو أن الإشارة إلى إعلان الاسم في العام 2026 تشكل إرجاء جديدا لهذا التعيين الاستراتيجي الذي تعمل عليه السلطة التنفيذية منذ أشهر عدة.

تم نسخ الرابط





