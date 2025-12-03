الأربعاء 2025-12-03 08:29 ص

ترامب يؤكد أنه سيختار قريبا الرئيس المقبل للاحتياطي الفدرالي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
لرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأربعاء، 03-12-2025 06:54 ص
الوكيل الإخباري-   أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه سيعلن "على الأرجح في بداية العام المقبل" اسم الشخص الذي يرغب في أن يخلف جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي).اضافة اعلان


وقال ترامب خلال ترؤسه اجتماعا لإدارته "سنعلن على الأرجح في بداية العام المقبل من يمكن أن يصبح الرئيس الجديد للاحتياطي الفدرالي".

وكرّر أنه عرض المنصب على وزير الخزانة سكوت بيسنت، لكن الأخير "لا يريده".

ويتطلّب تثبيت مرشح ترامب لرئاسة الاحتياطي الفدرالي في منصبه مصادقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ويبدو أن الإشارة إلى إعلان الاسم في العام 2026 تشكل إرجاء جديدا لهذا التعيين الاستراتيجي الذي تعمل عليه السلطة التنفيذية منذ أشهر عدة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو: تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا

نفط

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

غزة

فلسطين غارات جوية إسرائيلية على خان يونس

علم فلسطين

فلسطين الجمعية العامة تصوّت على قرار يدعو لانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية

مخططات لإنشاء مناطق بديلة في جنوب غزة وشرقها لإعادة هندسة الواقع الديمغرافي والجغرافي للقطاع

فلسطين مخططات لإنشاء مناطق بديلة في غزة لإعادة هندسة الواقع الديمغرافي والجغرافي للقطاع

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية ان من المتوقع السبت، ان تتأثر المملكة بحالة عدم استقرار جوي.

الطقس حالة عدم استقرار جوي قادمة إلى المملكة بهذا الموعد_تفاصيل

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يؤكد أنه سيختار قريبا الرئيس المقبل للاحتياطي الفدرالي



 
 





الأكثر مشاهدة