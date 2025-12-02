ملعب في إيطاليا: غرفة ملابس مصمّمة للمنافسين بهذه الطريقة وتهدف إلى إرهاق الفريق الخصم وتشتيت انتباهه قبل النزول إلى الملعب!#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/md7WT8fv4O— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 2, 2025
-
أخبار متعلقة
-
متداول: طريقة غريبة لتحضير الشاي
-
سوريا.. موروث شعبي يحافظ عليه أهالي إدلب عند الانتهاء من موسم قطاف الزيتون.. هل سمعت به من قبل؟
-
متداول من أمريكا: شخص يوثّق احتيال متجر بتزييف عروض "الجمعة السوداء"!
-
مقطع متداول بعنوان: هوايات الأغنياء وأنشطـة إذا مارستها كثيرًا ستجد نفسك بينهم وربما تصبح يومًا ما واحدًا منهم!
-
طبيب سعودي: هذه أسباب كثرة الإصابة بالتصلّب اللويحي
-
أطعم طيرًا مكسور الجناح… فاجتمعت عند بابه طيور “تتظاهر بالإصابة” لتحصل على حصّتها من الأكل 😂🕊️
-
حلّ لمشكلة تنقيط المياه من المكيّف
-
متداول: 99% من الناس لا يعرفون هذه المعلومات عن سياراتهم