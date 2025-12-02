توافد كبير للجماهير الأردنية في الدوحة لمؤازرة المنتخب غداً - فيديو و صور

ومن المقرر أن تُقام المباراة غدًا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت العاصمة عمان، ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025.
ويأتي هذا التواجد الجماهيري الكبير دعمًا للاعبين، وسط توقعات بحضور مكثف ومماثل الذي دعم ورافق بعثة المنتخب الوطني التي شاركت في بطولة كأس أمم آسيا الماضية.
ويبث برنامج الوكيل حلقاته من الدوحة في تمام الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة بحسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان .
