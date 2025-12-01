إرادات ملكية سامية بالسفراء عبيدات والردايدة وسمارة

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن تسمية السفير الأردني لدى جمهورية سنغافورة الدكتور سائد خالد الردايدة ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن تسمية السفير من ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الآنسة رولان محمود سمارة، لتكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى حكومة جمهورية كينيا.
