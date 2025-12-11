متداول: هذه هي قوة الزلازل عندما تضرب اليابان#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/fETJCDLJai— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 10, 2025
-
أخبار متعلقة
-
شخص يشارك: عطِّل هذه الخاصية في واتساب
-
متداول: هكذا تم تصوير أشهر مشاهد فيلم "سبايدر مان"
-
هدف الأردن الثاني بمرمى مصر ضمن بطولة كأس العرب2025 يتصدر المنصات 🇯🇴
-
مقطع متداول بعنوان: “تكبرنا الظروف ونصغر مع رَشّة مطر” ❤️
-
بَرَدٌ كثيف يتساقط على مدينة حائل السعودية ❄️😍
-
متداول: عواصف رعدية وامطار غزيرة على الحرم المكي
-
طلاب قرّروا تقديم "البريزنتيشن" بطريقتهم الخاصة 😂!
-
رجل سعودي سُئل: "تتزوج الثانية مقابل مليون ريال؟".. وردّة فعله تُحدث تفاعلًا واسعًا