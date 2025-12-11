ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.52 بالمئة في ختام الجلسة عند الخط الثابت مسجلاً 581.17 نقطة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
وسجل مؤشر داكس الألماني ارتفاعاََ بنسبة 0.61 بالمئة في ختام الجلسة عند الخط الثابت مسجلاً 24,278.21 نقطة.
وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.79 بالمئة في ختام الجلسة عند الخط الثابت مسجلاً 8,085.76 نقطة.
كما ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.49 بالمئة في ختام الجلسة عند الخط الثابت مسجلاً 9,703.16 نقطة.
