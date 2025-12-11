الخميس 2025-12-11 09:51 م

ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية

الخميس، 11-12-2025 09:02 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، بينما يقيم المستثمرون أحدث خفض للفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي الأميركي وقرار البنك المركزي السويسري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.52 بالمئة في ختام الجلسة عند الخط الثابت مسجلاً 581.17 نقطة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).


وسجل مؤشر داكس الألماني ارتفاعاََ بنسبة 0.61 بالمئة في ختام الجلسة عند الخط الثابت مسجلاً 24,278.21 نقطة.


وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.79 بالمئة في ختام الجلسة عند الخط الثابت مسجلاً 8,085.76 نقطة.


كما ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.49 بالمئة في ختام الجلسة عند الخط الثابت مسجلاً 9,703.16 نقطة.


بترا

 
 


