الخميس 2025-12-11 09:52 م

الحزن يخيم على السعودية بعد وفاة أحد المشاهير بحادث سير - صورة

الخميس، 11-12-2025 09:05 م
الوكيل الإخباري-  تصدّر الحزن مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بعد إعلان وفاة الناشط والمشهور على منصات التواصل الاجتماعي، عبدالله بن مرداع آل عاطف القحطاني، المعروف بلقب "أبو مرداع"، إثر حادث سير مأساوي.اضافة اعلان


ونشر الفنان والناشط فايز المالكي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، نبأ الوفاة، معبراً عن حزنه الشديد لفقدان شخصية أحبها الجميع وترك بصمة واسعة في الوسط الرقمي السعودي.

وحظي "أبو مرداع" بشهرة واسعة بين السعوديين، حيث عُرف بنشاطه الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي وإسهاماته في نشر محتوى ترفيهي وتفاعلي جذب آلاف المتابعين.

وتفاعل آلاف السعوديين عبر منصات التواصل لنعيه، معربين عن صدمتهم وحزنهم لفقدان شخصية محبوبة مثل "أبو مرداع"، مؤكدين أن وفاته شكلت خسارة كبيرة للمجتمع الرقمي السعودي والعائلات التي تابعت نشاطه.

ولم تُعلن الجهات الرسمية بعد تفاصيل إضافية حول ظروف الحادث أو مكان وقوعه، فيما يتواصل المتابعون بدعوات الرحمة والمواساة لعائلته وأحبائه.




Image1_1220251121516407271706.jpg
 
 


الحزن يخيم على السعودية بعد وفاة أحد المشاهير

