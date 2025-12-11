الحزن يخيم على السعودية بعد وفاة أحد المشاهير بحادث سير - صورة

ونشر الفنان والناشط فايز المالكي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، نبأ الوفاة، معبراً عن حزنه الشديد لفقدان شخصية أحبها الجميع وترك بصمة واسعة في الوسط الرقمي السعودي.
وحظي "أبو مرداع" بشهرة واسعة بين السعوديين، حيث عُرف بنشاطه الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي وإسهاماته في نشر محتوى ترفيهي وتفاعلي جذب آلاف المتابعين.
وتفاعل آلاف السعوديين عبر منصات التواصل لنعيه، معربين عن صدمتهم وحزنهم لفقدان شخصية محبوبة مثل "أبو مرداع"، مؤكدين أن وفاته شكلت خسارة كبيرة للمجتمع الرقمي السعودي والعائلات التي تابعت نشاطه.
ولم تُعلن الجهات الرسمية بعد تفاصيل إضافية حول ظروف الحادث أو مكان وقوعه، فيما يتواصل المتابعون بدعوات الرحمة والمواساة لعائلته وأحبائه.
لا حول ولا قوة الا يالله— فايز المالكي (@fayez_malki) December 11, 2025
اسال الله العظيم ان يغفر لك ويرحمك
يا #ابو_مرداع
ويلهم اهلك ومحبينك الصبر والسلوان
الله يعظم اجرهم ويحسن عزاهم
اسال الله ان يشفي اخوياك ويجبر كسرهم pic.twitter.com/A68x6ezSZu
