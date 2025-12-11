سامسونج تفوز بجائزة Euroconsumers 2025 عن فئة المكانس اللاسلكية العمودية

الوكيل الإخباري-أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن حصولها على جائزة Euroconsumers Awards 2025 عن فئة المكانس اللاسلكية العمودية.

ومنذ عام 2019، أثبتت سامسونج خبرتها في سوق المكانس اللاسلكية من خلال طرح سلسلة ‘Jet’ عالمياً، لتواصل بعد ذلك تقديم ابتكارات جديدة عاماً بعد عام. ويؤكد هذا التكريم تميّز منتجات السلسلة التي خضعت لاختبارات Euroconsumers، بما في ذلك ‘Jet 75’ و ’Jet 85’ و ‘Jet 95’، والتي توفّر جميعها قوة شفط عالية على مختلف أنواع الأرضيات، مع تصميم خفيف الوزن يسهل حمله وتشغيله.

ويعكس هذا الفوز الأداء القوي الذي حققته سامسونج في عملية التقييم الدقيقة التي تجريها Euroconsumers، والتي تجمع بين نتائج اختبارات معملية لأكثر من 3,000 منتج إلى جانب استطلاعات واسعة النطاق للمستهلكين في مختلف أنحاء أوروبا. وبفضل النتائج الموثوقة والعالية التي حققتها، حصدت سامسونج الجائزة عن فئة المكانس اللاسلكية العمودية.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في قطاع الأجهزة الرقمية بشركة سامسونج للإلكترونيات، جونغ سيونغ مون: "تمتلك سامسونج سجل طويل وحافل من الابتكار في فئة المكانس اللاسلكية، بما في ذلك طرح أقوى مكنسة كهربائية في العالم. وسنواصل تعزيز رضا المستخدمين من خلال أداء استثنائي وتجربة استعمال أكثر ذكاءً مدعومة بالذكاء الاصطناعي."



وتُنظَّم جوائز Euroconsumers من قبل Euroconsumers، وهي إحدى أبرز الجهات العالمية المعنية بالمستهلكين، وتمثّل منظمات وطنية للمستهلكين في بلجيكا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا وبولندا والبرازيل، ما يمنحها صوتاً موحَّداً لأكثر من ستة ملايين مستهلك حول العالم. وكانت Euroconsumers تُدير سابقاً جوائز BeXt Awards التي كرَّمت العلامات التجارية وفق معايير مثل القيمة مقابل المال والصداقة مع البيئة. أما نسخة 2025، فتمثّل تحولاً مهماً في مسار الجائزة، حيث باتت تركّز على التميز القائم على المنتجات في ثلاثة قطاعات رئيسية: التكنولوجيا المتقدمة (Hitech)، الأجهزة المنزلية الكبيرة، والأجهزة المنزلية الصغيرة.



ويمثّل هذا الفوز استكمالاً لمسيرة نجاح سامسونج في جوائز Euroconsumersبما في ذلك الفوز بجائزة Hi-Tech Value for Money وجائزة Eco-Friendly عن فئة الأجهزة المنزلية الكبيرة ضمن BeXt Awards 2024.