الخميس 2025-12-11 09:52 م

نجم السلمان يطلق أغنية "سجل يا تاريخ" لدعم منتخب النشامى - فيديو

ل
نجم السلمان يطلق أغنية "سجل يا تاريخ" لدعم منتخب النشامى
الخميس، 11-12-2025 08:58 م

الوكيل الإخباري- أطلق الفنان الأردني نجم السلمان أغنية جديدة بعنوان "سجل يا تاريخ"، احتفالا ودعما لمسيرة منتخب الأردن الوطني لكرة القدم "النشامى" في بطولة كأس العرب.

اضافة اعلان

 

والأغنية من كلمات عمر الشطناوي، وتوزيع موسيقي لخالد العلي، ومن إدارة أعمال: سعود الرحايلة.

 

وتاليا كلمات الأغنية التي لاقت صدى كبيرا في الشارع الأردني:

سجل يا تاريخ بخط الذهب اسمك يا أردن بالسما انكتب
سجل يا تاريخ واكتب يا قلم تزين يا أردن وارفع العلم
رفرف يا علمنا رفرف يا علمنا
رفرف يا علمنا يظلوا عالي تعلمنا
سجل يا تاريخ بالست حروف احنا أردنيين وما علينا خوف
سجل يا تاريخ واشهد يا زمان اسمك يا أردن على الصدر نيشان

 

للاستماع للأغنية:

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار الشركات تعاون بين شركة أكابس (Acabes) الذراع التكنولوجية للبنك العربي وشركة ميناآيتك

ا

أخبار الشركات مجموعة CFI المالية تُطلق مرحلة جديدة من التوسّع العالمي استعدادًا لعام 2026

ب

أخبار محلية السفارة البحرينية تحتفل بالعيد الوطني لبلادها

الحزن يخيم على السعودية بعد وفاة أحد المشاهير

ترند الحزن يخيم على السعودية بعد وفاة أحد المشاهير بحادث سير - صورة

ب

أسواق ومال ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية

ب

أخبار محلية الإحصاءات: انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين خلال 10 أشهر

ل

أخبار محلية الكرك: إطلاق المرحلة الثانية من مشاورات تأسيس شبكة مؤسسات المجتمع المدني

ل

فن ومشاهير نجم السلمان يطلق أغنية "سجل يا تاريخ" لدعم منتخب النشامى - فيديو



 






الأكثر مشاهدة