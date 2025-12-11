نجم السلمان يطلق أغنية "سجل يا تاريخ" لدعم منتخب النشامى - فيديو

الوكيل الإخباري- أطلق الفنان الأردني نجم السلمان أغنية جديدة بعنوان "سجل يا تاريخ"، احتفالا ودعما لمسيرة منتخب الأردن الوطني لكرة القدم "النشامى" في بطولة كأس العرب.

والأغنية من كلمات عمر الشطناوي، وتوزيع موسيقي لخالد العلي، ومن إدارة أعمال: سعود الرحايلة.

وتاليا كلمات الأغنية التي لاقت صدى كبيرا في الشارع الأردني:





سجل يا تاريخ بخط الذهب اسمك يا أردن بالسما انكتب

سجل يا تاريخ واكتب يا قلم تزين يا أردن وارفع العلم

رفرف يا علمنا رفرف يا علمنا

رفرف يا علمنا يظلوا عالي تعلمنا

سجل يا تاريخ بالست حروف احنا أردنيين وما علينا خوف

سجل يا تاريخ واشهد يا زمان اسمك يا أردن على الصدر نيشان

