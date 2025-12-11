نجم السلمان يطلق أغنية "سجل يا تاريخ" لدعم منتخب النشامى - فيديو

والأغنية من كلمات عمر الشطناوي، وتوزيع موسيقي لخالد العلي، ومن إدارة أعمال: سعود الرحايلة.
وتاليا كلمات الأغنية التي لاقت صدى كبيرا في الشارع الأردني:
سجل يا تاريخ واكتب يا قلم تزين يا أردن وارفع العلم
رفرف يا علمنا رفرف يا علمنا
رفرف يا علمنا يظلوا عالي تعلمنا
سجل يا تاريخ بالست حروف احنا أردنيين وما علينا خوف
سجل يا تاريخ واشهد يا زمان اسمك يا أردن على الصدر نيشان
-
أخبار متعلقة
-
بعد تصريح أحمد سعد.. مصادر مُقربة من تامر حسني تكشف تفاصيل وضعه الصحي
-
بعد جدل واسع.. كريم الحو يغادر "ذا فويس"
-
أسرة عبد الحليم حافظ تطلق موقعا إلكترونيا لعرض إرث "العندليب"
-
محامي شيرين عبد الوهاب يحسم الجدل: لا إفلاس ولا أزمات مالية
-
شعرت بالذعر... شاهدوا بالفيديو ما حصل بين هنا الزاهد وشاب سعوديّ
-
إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة وتوجه رسالة مؤثرة للجمهور
-
شاعر مصري يتهم أحمد سعد باستنساخ لحن أغنية "بابا" لعمرو دياب
-
شاروخان يحول مدينة إكسبو بدبي لحفل موسيقي بحضور 7000 شخص