الإثنين 2025-12-01 04:47 م

متداول: 99% من الناس لا يعرفون هذه المعلومات عن سياراتهم

فل
من الفيديو
الإثنين، 01-12-2025 03:37 م

الوكيل الإخباري-   متداول: 99% من الناس لا يعرفون هذه المعلومات عن سياراتهم

اضافة اعلان

 

 


 
 


gnews

أحدث الأخبار

خلال لقائه فعاليات مجتمعية ورياضية

أخبار محلية العيسوي: الأردن يمضي بقيادة الملك في مسارات التحديث الشامل لبناء وطن قوي يليق بأبنائه

رئاسة الوزراء

أخبار محلية موظفون حكوميون إلى التقاعد- اسماء

إرادة ملكية

أخبار محلية إرادات ملكية سامية بالسفراء عبيدات والردايدة وسمارة

توضيح هام من وزارة الاقتصاد الرقمي والرياده حول العطل التقني العالمي

أخبار محلية الاقتصاد الرقمي تطلق فروع "المنصة" في الكرك والطفيلة ومعان

أعضاء المجلس الدولي للتمور

أخبار محلية الأردن يشارك في اجتماع المجلس الدولي للتمور

المفرق

أخبار محلية استثمار جديد بالمنطقة التنموية في المفرق

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية تجديد الاعتماد الدولي للمجلس التمريضي الأردني حتى 2029

غا

فيديو منوع حلّ لمشكلة تنقيط المياه من المكيّف



 
 





الأكثر مشاهدة