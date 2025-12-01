الإثنين 2025-12-01 07:02 م

رئيس اللجنة المالية النيابية يرجح الانتهاء من مناقشة الموازنة مطلع الأسبوع المقبل

ت
أرشيفية
الإثنين، 01-12-2025 06:02 م
الوكيل الإخباري-   رجح رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 مطلع الأسبوع المقبل.اضافة اعلان


وقال السليحات لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة تواصل عقد اجتماعات مكثفة لمناقشة الموازنة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية التابعة لها.

وأضاف أن اللجنة ستوصي بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين وهذه التوصية يجب أن تأخذها الحكومة بعين الاعتبار عند وضعها للموازنة خلال السنوات المقبلة.

وأشار السليحات إلى أن اللجنة سترسل مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب فور الانتهاء منه لمناقشته تحت القبة ومن ثم السير بالإجراءات تمهيدا لإقراره.

وكانت اللجنة المالية النيابية بدأت الثلاثاء الماضي بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الصحة يصدر قراراً بتطوير كفاءات طبية وفنية في زراعة الأعضاء بالمملكة

أخبار محلية وزير الصحة يصدر قراراً بتطوير كفاءات طبية وفنية في زراعة الأعضاء بالمملكة

التعليم العالي: إعفاء المبتعثين يدعم استقرار الجامعات والطلبة

أخبار محلية التعليم العالي: إعفاء المبتعثين يدعم استقرار الجامعات والطلبة

تنمية أموال الأيتام في المفرق تمنح 140 مرابحة منذ بداية العام

أخبار محلية تنمية أموال الأيتام في المفرق تمنح 140 مرابحة منذ بداية العام

هيئة الطاقة تعتمد رسماً رمزياً ثابتاً لإعادة وصل التيار للمرات اللاحقة

أخبار محلية هيئة الطاقة تعتمد رسماً رمزياً ثابتاً لإعادة وصل التيار للمرات اللاحقة

سوريا تفجر مفاجأة في انطلاقة بطولة كأس العرب بانتصارها على تونس

ترند سوريا تفجر مفاجأة في انطلاقة بطولة كأس العرب بانتصارها على تونس

ت

شؤون برلمانية رئيس اللجنة المالية النيابية يرجح الانتهاء من مناقشة الموازنة مطلع الأسبوع المقبل

وسائل التواصل تقود انتشار الإشاعات وفق تقرير "أكيد"

أخبار محلية وسائل التواصل تقود انتشار الإشاعات وفق تقرير "أكيد"

"الريادة النيابية" تؤكد أهمية مواكبة التحول الرقمي

شؤون برلمانية "الريادة النيابية" تؤكد أهمية مواكبة التحول الرقمي



 
 





الأكثر مشاهدة