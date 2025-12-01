رئيس اللجنة المالية النيابية يرجح الانتهاء من مناقشة الموازنة مطلع الأسبوع المقبل

06:02 م

الوكيل الإخباري- رجح رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 مطلع الأسبوع المقبل. اضافة اعلان





وقال السليحات لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة تواصل عقد اجتماعات مكثفة لمناقشة الموازنة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية التابعة لها.



وأضاف أن اللجنة ستوصي بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين وهذه التوصية يجب أن تأخذها الحكومة بعين الاعتبار عند وضعها للموازنة خلال السنوات المقبلة.



وأشار السليحات إلى أن اللجنة سترسل مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب فور الانتهاء منه لمناقشته تحت القبة ومن ثم السير بالإجراءات تمهيدا لإقراره.



وكانت اللجنة المالية النيابية بدأت الثلاثاء الماضي بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026.

