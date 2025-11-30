الأحد 2025-11-30 05:05 م

الطريقة الصحيحة للخروج من المسبح

خه8
من الفيديو
الأحد، 30-11-2025 03:26 م

الوكيل الإخباري-   الطريقة الصحيحة للخروج من المسبح

اضافة اعلان

 


 
 


gnews

أحدث الأخبار

الزميل الصحفي عبدالرزاق ابوهزيم في ذمة الله

أخبار محلية الزميل الصحفي عبدالرزاق ابوهزيم في ذمة الله

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام: إلقاء القبض على مجموعة جرمية امتهنت الاتجار بالبشر باستغلال عاملات المنازل الهاربات

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي البريزات وظاظا

أخبار محلية العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للنائب الخشمان

صورة توضيحية لمحطة محروقات في العاصمة عمّان

اقتصاد محلي الحكومة تعلن الاسعار الجديدة للمحروقات

مبنى وزارة الداخلية

أخبار محلية تنقلات في وزارة الداخلية - أسماء

تن

تكنولوجيا أبل تحذّر مستخدمي آيفون.. تحديث فوري لحماية بياناتك من ثغرة خطيرة

خلال لقائه وفدا من أبناء منطقة غور فيفا

أخبار محلية العيسوي: الديوان الملكي كما أراده الملك بيت وملاذ لجميع الأردنيين

حخ

تكنولوجيا قلق بين مستخدمي Chat GPT من خرق وتسريب بيانات



 
 





الأكثر مشاهدة