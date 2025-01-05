"آثار عجلون" تكشف عن أرضيات فسيفسائية بموقع البدية

وقال مدير المديرية، أكرم العتوم اليوم الأحد، إن الأعمال الأثرية في الموقع تضمنت الكشف عن أرضيات فسيفسائية مميزة، مشيرًا إلى أن فريقًا أثريًا متخصصًا قام بتنفيذ أعمال توثيق وتصوير الأرضيات قبل البدء بأعمال تنظيف محيط الكنائس المكتشفة في الموقع.
وأوضح العتوم أن الفريق عمل على إعادة تغطية الأرضيات بعد انتهاء أعمال التنظيف، بهدف حمايتها من تأثيرات العوامل الجوية وتقلبات المناخ، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على الإرث الأثري الذي يعود تاريخه إلى الفترات الرومانية والبيزنطية والإسلامية، والذي يعتبر شاهدًا على غنى الموقع التاريخي والأثري.
بترا
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