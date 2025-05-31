أبو صعيليك: إدخال الذكاء الاصطناعي في فرز طلبات التوظيف

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الوكيل الإخباري- كشف وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، أنه سيتم إدخال الذكاء الاصطناعي في عملية فرز طلبات التوظيف، مع تقليل الاعتماد على العنصر البشري قدر الإمكان. اضافة اعلان





وأضاف أبو صعيليك خلال جلسة حوارية بعنوان: إصلاح إداري، اقتصاد أقوى: كيف نصمّم التغيير بجرأة؟، ضمن منتدى تواصل 2025، أن العمل قد بدأ على منصة للتوظيف الذكي، سيتم من خلالها فرز الطلبات باستخدام هذه التكنولوجيا.



واعتبر أن أصل الأزمات يكمن في "أزمة إدارة"، مؤكدًا أن نجاح التحديثين الاقتصادي والإداري يعتمد بشكل أساسي على التحديث الإداري، الذي يُعد رافعة لكافة المسارات.



وأشار إلى أن التحدي الإداري هو تحدّ حقيقي وهيكلي، مشيرًا إلى أن تغييرات طرأت على جوهر الإدارة العامة، التي أصبحت اليوم تستند إلى هيكلة واحدة محورها رضا متلقي الخدمة.



كما تطرق الوزير إلى تقييم الموظفين في القطاع العام، مؤكدًا أنه أصبح مبنيًا على الكفايات، ومرتبطا بأداء الموظف وإنتاجيته، ويتم على أساسه منح التقييم.



وفيما يتعلق بالتعيين في القطاع العام، شدد أبو صعيليك على أن الوظائف الحكومية تُطرح من خلال إعلانات وظيفية، ويتم فرز المتقدمين بناءً على بطاقات الوصف الوظيفي، وذلك بكل شفافية ونزاهة، لافتًا إلى أن من يمتلك المؤهلات المطلوبة يمكنه التقدم لتلك الوظائف.