أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3342 طنا، منها 2285 طن خضار و898 طن فواكه و 159طنا من الورقيات.



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي 15و 25 قرشا، البصل الناشف 18و 28 قرشا، البطاطا 40 و 65 قرشا، البندورة 20 و 45 قرشا، الجزر 40 و 60 قرشا، الخيار 20 و 35 قرشا، الزهرة 40 و 85 قرشا، الليمون 60 و 100قرش، الموز البلدي 50 و 80 قرشا.