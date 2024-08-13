أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي 15و 25 قرشا، البصل الناشف 18و 28 قرشا، البطاطا 40 و 65 قرشا، البندورة 20 و 45 قرشا، الجزر 40 و 60 قرشا، الخيار 20 و 35 قرشا، الزهرة 40 و 85 قرشا، الليمون 60 و 100قرش، الموز البلدي 50 و 80 قرشا.
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