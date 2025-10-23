الخميس 2025-10-23 11:30 م
 

ضبط مركبتين اقتحمتا ممشى شارع الستين في عمان

الخميس، 23-10-2025 10:06 م
الوكيل الإخباري-   ضبطت كوادر إدارة السير مركبتين ظهرتا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تسيران داخل ممشى شارع الستين في العاصمة عمان، بصورة تشكل خطراً على مستخدمي الممشى.اضافة اعلان


وأكدت الإدارة أنه جرى جمع المعلومات وتحديد المركبتين اللتين ظهرتا في الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة بحق سائقيهما، إضافة إلى حجز المركبتين داخل ساحات الحجز المخصصة لذلك، مشددة على أن مثل هذه السلوكيات تشكل مخالفة خطرة وتعرض السلامة العامة للخطر.
 
 
