ضبط مركبتين اقتحمتا ممشى شارع الستين في عمان

وأكدت الإدارة أنه جرى جمع المعلومات وتحديد المركبتين اللتين ظهرتا في الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة بحق سائقيهما، إضافة إلى حجز المركبتين داخل ساحات الحجز المخصصة لذلك، مشددة على أن مثل هذه السلوكيات تشكل مخالفة خطرة وتعرض السلامة العامة للخطر.
