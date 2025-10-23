بيان مشترك صادر عن تجمع الكتل النيابية

وتكريساً لمبدأ الحياة الحزبية والسياسية في الأردن العظيم، وبعد مشاوراتٍ بنّاءة اتسمت بروح المسؤولية والوعي الوطني، توصّلت الكتل إلى توافقٍ مشترك على تشكيل المكتب الدائم على النحو التالي:
رئيس مجلس النواب: (كتلة الميثاق) معالي السيد مازن القاضي
النائب الأول للرئيس: (كتلة مبادرة) الدكتور خميس عطية
النائب الثاني للرئيس: (كتلة عزم) المحامي إبراهيم الصرايرة
المساعد للرئيس: ( كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية) السيدة ميسون القوابعة
المساعد للرئيس: ( كتلة الوطني الاسلامي) السيدة هاله جراح
وتؤكد الكتل النيابية أنّ هذا التوافق جاء ترجمةً صادقة لنهجٍ يقوم على العمل الجماعي والشراكة الوطنية، وإيمانٍ بأنّ التوافق أسمى أنواع الديمقراطية، وأقصر الطرق لترسيخ الثقة بين الكتل وتوحيد الجهود لخدمة المصلحة الوطنية العليا.
كما شددت الكتل على أنّ المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق البرلماني والانسجام التشريعي والرقابي، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية في تعزيز العمل الحزبي المؤسسي ودعم مسار التحديث الشامل في الدولة الأردنية بقياده جلاله الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه .
صادر عن الكتل النيابية:
كتلة الميثاق – كتلة مبادرة – كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الاسلامي – كتلة عزم
عمّان – 23 تشرين الأول 2025
-
أخبار متعلقة
-
انتخاب العين عبيدات عضوًا في "صحية الاتحاد البرلماني الدولي"
-
رؤساء الكتل النيابية يبحثون تعزيز التنسيق والتعاون
-
حزب مبادرة يعلن ترشيح النائب خميس عطية لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب
-
الميثاق يعلن ترشيح النائب مازن القاضي لرئاسة النواب
-
عطية: قرار الكنيست بضم الضفة الغربية خرق صارخ للشرعية الدولية
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية تفتح ملفات التعليم وتطالب بإصلاحات جذرية
-
ترشيح العين الجاغوب لتمثيل المجموعة العربية بإحدى لجان الاتحاد البرلماني الدولي
-
وفد من الأعيان يواصل مشاركته بأعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي