بيان مشترك صادر عن تجمع الكتل النيابية

الوكيل الإخباري- انطلاقًا من روح الشراكة والتعاون النيابي، وتأكيدًا على نهج التشاور والتفاهم بين مختلف الكتل تحت قبة مجلس النواب، عقد رؤساء الكتل النيابية: الميثاق، مبادرة، اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي ،عزم اجتماعًا تنسيقيًا مشتركًا بحضور الأمناء العامين للأحزاب وهذا يعتبر الأول من نوعه، جرى خلاله التوافق على تشكيل المكتب الدائم في للدورة العادية الثانية.





وتكريساً لمبدأ الحياة الحزبية والسياسية في الأردن العظيم، وبعد مشاوراتٍ بنّاءة اتسمت بروح المسؤولية والوعي الوطني، توصّلت الكتل إلى توافقٍ مشترك على تشكيل المكتب الدائم على النحو التالي:



رئيس مجلس النواب: (كتلة الميثاق) معالي السيد مازن القاضي

النائب الأول للرئيس: (كتلة مبادرة) الدكتور خميس عطية

النائب الثاني للرئيس: (كتلة عزم) المحامي إبراهيم الصرايرة

المساعد للرئيس: ( كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية) السيدة ميسون القوابعة

المساعد للرئيس: ( كتلة الوطني الاسلامي) السيدة هاله جراح



وتؤكد الكتل النيابية أنّ هذا التوافق جاء ترجمةً صادقة لنهجٍ يقوم على العمل الجماعي والشراكة الوطنية، وإيمانٍ بأنّ التوافق أسمى أنواع الديمقراطية، وأقصر الطرق لترسيخ الثقة بين الكتل وتوحيد الجهود لخدمة المصلحة الوطنية العليا.

كما شددت الكتل على أنّ المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق البرلماني والانسجام التشريعي والرقابي، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية في تعزيز العمل الحزبي المؤسسي ودعم مسار التحديث الشامل في الدولة الأردنية بقياده جلاله الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه .



صادر عن الكتل النيابية:

كتلة الميثاق – كتلة مبادرة – كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الاسلامي – كتلة عزم

عمّان – 23 تشرين الأول 2025