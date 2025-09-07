أعطال في كوابل بحرية بالبحر الأحمر وتأثيراتها المحتملة على الأردن

الأحد 2025-09-07 09:35 م
 

الأحد، 07-09-2025 08:14 م
الوكيل الإخباري-  تتابع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن كثب اضطرابات الكوابل البحرية في البحر الأحمر التي أكدتها جهات دولية، حيث سُجلت تباطؤات وارتفاع في زمن الاستجابة في عدد من دول المنطقة، وقامت بعض مزوّدي الحوسبة السحابية بإعادة توجيه الحركة للحفاظ على استمرارية الخدمات.اضافة اعلان


ولم يُسجّل أي انقطاع وطني شامل، إلا أنّ المستخدمين قد يلحظون بعض التأخير عند النفاذ إلى المحتوى الدولي.

ويستفيد الأردن من تنوّع في مساراته الدولية يشمل الكوابل البحرية المرتبطة بمدينة العقبة والمتصلة بالبنية التحتية المتوسطية، إضافةً إلى المسارات الأرضية عبر السعودية نحو الخليج، فضلاً عن ترابطات جديدة مخططة لتعزيز التنوع بين أوروبا وآسيا. هذا التنوع يسهم في الحد من التأثير المباشر على المملكة خلال فترة إعادة التوجيه الإقليمية.

وتعمل الهيئة، بالتنسيق مع المشغلين المرخّص لهم، على تحسين مسارات التوجيه وزيادة التبادل المحلي والاعتماد على بدائل أرضية وبحرية عبر المتوسط للتخفيف من الأثر، مع الاستمرار في مراقبة مؤشرات الجودة بشكل متواصل وتزويد الجمهور بالتحديثات عند الحاجة.

وتعتبر عملية إصلاح الكوابل البحرية عملية معقدة قد تستغرق أسابيع تبعاً لتوفر السفن والظروف في البحر الأحمر
 
 
