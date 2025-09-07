أعطال في كوابل بحرية بالبحر الأحمر وتأثيراتها المحتملة على الأردن

ولم يُسجّل أي انقطاع وطني شامل، إلا أنّ المستخدمين قد يلحظون بعض التأخير عند النفاذ إلى المحتوى الدولي.
ويستفيد الأردن من تنوّع في مساراته الدولية يشمل الكوابل البحرية المرتبطة بمدينة العقبة والمتصلة بالبنية التحتية المتوسطية، إضافةً إلى المسارات الأرضية عبر السعودية نحو الخليج، فضلاً عن ترابطات جديدة مخططة لتعزيز التنوع بين أوروبا وآسيا. هذا التنوع يسهم في الحد من التأثير المباشر على المملكة خلال فترة إعادة التوجيه الإقليمية.
وتعمل الهيئة، بالتنسيق مع المشغلين المرخّص لهم، على تحسين مسارات التوجيه وزيادة التبادل المحلي والاعتماد على بدائل أرضية وبحرية عبر المتوسط للتخفيف من الأثر، مع الاستمرار في مراقبة مؤشرات الجودة بشكل متواصل وتزويد الجمهور بالتحديثات عند الحاجة.
وتعتبر عملية إصلاح الكوابل البحرية عملية معقدة قد تستغرق أسابيع تبعاً لتوفر السفن والظروف في البحر الأحمر
-
أخبار متعلقة
-
وزير الشباب يؤكد أهمية تطوير الهيكل الإداري للوزارة والمراكز الشبابية
-
ورشة في مركز جمرك التجارة الإلكترونية حول مخاطر المخدرات
-
وزير السياحة يؤكد أهمية تطوير المنتج السياحي في جرش
-
الأمير عمر بن فيصل يكشف عن خطط تطوير قطاع الرياضات الإلكترونية
-
افتتاح مركز أمن الكرك الغربي ومحطة دفاع مدني دبة حانوت
-
محاضرة في كلية الدفاع بعنوان "دور التشريعات القانونية في تعزيز الأمن الوطني"
-
الأردن يقترب من تحقيق "الأمية الصفرية" بين الفئة العمرية 15-24 عاماً
-
الملك يعود إلى أرض الوطن