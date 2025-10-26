جمعية رجال الأعمال تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع فلسطين

وبحسب بيان للجمعية، اليوم الأحد، تم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات التجارية، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة.
وأكد رئيس الجمعية أيمن العلاونة، أهمية تطوير بيئة الأعمال بما يخدم مصالح رجال الأعمال والمستثمرين من كلا الطرفين، ويعزز التكامل الاقتصادي لدعم دولة فلسطين الشقيقة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يقف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم صمود الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن الجمعية تسعى إلى التعاون المشترك في النشاطات والقطاعات الاقتصادية كافة.
من جانبه، أكد رئيس الملتقى المهندس نظمي عتمة، أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية لدعم دولة فلسطين، ووضع آليات لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال من الجانبين، مشددا على ضرورة العمل لدعم صمود الشعب الفلسطيني.
وأشاد بدور الجمعية في دعم المشاريع المشتركة وتسهيل تبادل الخبرات والخدمات، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة، ودفع عجلة التنمية المستدامة في الاقتصاد الوطني.
