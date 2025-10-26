الحنيطي يستقبل رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وجرت للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين القوات المسلحة في البلدين، خصوصاً في المجالات الدفاعية والتدريبية وتبادل الخبرات، وبما يخدم المصالح المشتركة ويعزز قدرات القوات المسلحة لكلا الجانبين، كما جرى مناقشة الرؤى والتطلعات المشتركة.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال اللقاء عمق العلاقات الثنائية التي تجمع القوات المسلحة في البلدين، والحرص على تطويرها في مختلف المجالات العسكرية، مبيناً أهمية استمرار التنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة والارتقاء بمستوى التعاون المشترك بين الجيشين.
واستمع اللواء الركن الحنيطي والوفد الضيف إلى إيجازات عسكرية حول البرامج التدريبية والعملياتية واللوجستية، والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري المشترك، لا سيما في مجال التمارين والدورات التدريبية، لتطوير القدرات الدفاعية.
من جهته، أعرب المشير منير عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم، مشيداً بالمستوى المتميز والكفاءة العالية التي تتمتع بها القوات المسلحة الأردنية.
وفي ختام الزيارة، دوّن رئيس أركان القوات البرية الباكستانية كلمة في سجل الزوار.
وحضر اللقاء السفير والملحق الدفاعي الباكستاني في عمّان، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.
