رئيس الوزراء يهنئ القاضي بتوليه منصب رئيس مجلس النواب

الوكيل الإخباري- هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ، رئيس مجلس النواب مازن القاضي بثقة زملائه وزميلاته أعضاء مجلس النوَّاب، وتوليه منصب رئيس المجلس في هذه الدورة ، متمنّياً له دوام التَّوفيق والسَّداد.

اضافة اعلان