الأحد 2025-10-26 04:26 م
 

رئيس الوزراء يهنئ القاضي بتوليه منصب رئيس مجلس النواب

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
جعفر حسان
 
الأحد، 26-10-2025 04:06 م

الوكيل الإخباري-    هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ، رئيس مجلس النواب مازن القاضي بثقة زملائه وزميلاته أعضاء مجلس النوَّاب، وتوليه منصب رئيس المجلس في هذه الدورة ، متمنّياً له دوام التَّوفيق والسَّداد.

كما تقدم رئيس الوزراء بجزيل الشُّكر والامتنان إلى النائب أحمد الصَّفدي على الجهود الكبيرة التي بذلها خلال تولِّيه رئاسة مجلس النوَّاب خلال الفترة الماضية.

 
 
