ضبط حفارة وردم بئر مخالفة في إربد وعجلون

ضبط حفارة وردم بئر مخالفة في إربد وعجلون
ضبط حفارة وردم بئر مخالفة في إربد وعجلون
 
الوكيل الإخباري-   ضبطت وزارة المياه والري / سلطة المياه، بالتعاون مع الجهات المختصة، أعمال حفر بئر مخالفة بمنطقة تقبل – أم القطين، في محافظة إربد، وحفارة مخالفة في محافظة عجلون.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، وبناء على معلومات توفرت بوجود أعمال حفر آبار مخالفة، نسقت حملة أمنية لضبط الحفارة في عجلون، وردم البئر المخالفة في "أم القطين" بإربد، وإيداع الحفارة في مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه، وتنظيم المضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق أحكام القانون.

 
 
