ضبط حفارة وردم بئر مخالفة في إربد وعجلون

الوكيل الإخباري- ضبطت وزارة المياه والري / سلطة المياه، بالتعاون مع الجهات المختصة، أعمال حفر بئر مخالفة بمنطقة تقبل – أم القطين، في محافظة إربد، وحفارة مخالفة في محافظة عجلون.

