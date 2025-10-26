ضبط حفارة وردم بئر مخالفة في إربد وعجلون

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، وبناء على معلومات توفرت بوجود أعمال حفر آبار مخالفة، نسقت حملة أمنية لضبط الحفارة في عجلون، وردم البئر المخالفة في "أم القطين" بإربد، وإيداع الحفارة في مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه، وتنظيم المضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق أحكام القانون.
