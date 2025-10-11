الأحد 2025-10-12 12:21 ص
 

أكاديميات وقيادات نسائية أردنية: نُثمّن الجهود العربية ونُحيي موقف الأردن الثابت في دعم غزة وفلسطين

السبت، 11-10-2025 11:59 م

الوكيل الإخباري-   أصدرت مجموعة من الأكاديميات والقيادات النسائية الأردنيات بياناً عبّرن فيه عن اعتزازهن بالدور الأردني المحوري في دعم القضية الفلسطينية، مثمّنات الجهود الدبلوماسية العربية والأردنية التي أفضت إلى وقف إطلاق النار في غزة، ومؤكدات استمرار المرأة الأردنية في حمل الرسالة الإنسانية والوطنية التي يجسدها الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى آله الأطهار

انطلاقاً من إيماننا العميق بالرسالة الإنسانية والعربية التي يحملها الأردن، واستناداً إلى مسؤوليتنا كنساء أردنيات في مجالات العلم والعمل والخدمة المجتمعية، نعبّر عن فخرنا واعتزازنا بالجهود الدبلوماسية العربية والأردنية التي أفضت إلى وقف إطلاق النار في غزة، ونثمّن القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين في تعزيز الدور المحوري للأردن وتصدير الصوت العربي العاقل إلى العالم.

نرى نحن نساء الأردن في هذه الخطوة المباركة انتصاراً للإنسانية وللقيم التي تؤمن بالعدل والحرية، ونؤكد أن الأردن بقيادته الهاشمية وبشعبه الوفي سيبقى السند الأقرب لغزة وفلسطين في كل محنة وموقف ، ونحيي الجهود الإغاثية والإنسانية التي قادها الأردن من خلال المستشفيات الميدانية والجسور الجوية والمبادرات النسائية والشعبية التي جسدت أسمى معاني التعاضد والمسؤولية الإنسانية،


ونؤكد نحن نساء الأردن أننا سنبقى على العهد نحمل الرسالة الوطنية والإنسانية ونعمل على ترسيخ ثقافة الدعم لغزة وفلسطين، ونربي أبناءنا على الإيمان بالعدل والسلام، ونقف خلف قيادتنا الهاشمية في كل معركة للحق والكرامة.

نرفع خالص الشكر والعرفان لمقام جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله على جهودهما الكبيرة في نصرة الشعب الفلسطيني، ونسأل الله أن يحفظ الأردن العزيز ويديم عليه أمنه وعزه ووحدته.

صادر عن أكاديميات وقيادات نسائية
عمّان 11-10-2025

الموقعون:
د. يارا زيد خالد الزريقات
د. بتول مجاهد المحيسن
د. فاطمة عبدالهادي زين العابدين
د. هبة وزير الزعبي
د. دجانة محمد قدري النابلسي
د. دلال علي الزريقات
د. حنان ملكاوي
د. ميرفت محمد مهيرات
د. بادرة عيسى أبورمان
د. تمارا أحمد الزريقات
م. رولا سعود الطالب
السيدة وفاء حسين حرب الدحيات
السيدة نرجس فضل الدلقموني
السيدة ريما عبدالكريم ارتيمة العبادي
السيدة ليالي عبدالكريم الحوراني
السيدة آيات تيسير أحمد بدور
السيدة أروى هاني اليعقوب
السيدة مريم عودة الفقهاء
الأستاذة صفا عوني العواملة
م. مروة عوني العواملة
الأستاذة روزن عوني العواملة
السيدة نهلة عبدالمجيد السعافين
السيدة فضية جمعة المعايعة
الأستاذة رنا سعد عبدالرحمن التل
السيدة عبير ناصر عليان حتاملة
السيدة حنان صالح ارشيد الشديفات
السيدة يسار محمد العلاوين العبادي
السيدة آية وائل الزعبي

 
 
