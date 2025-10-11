أكاديميات وقيادات نسائية أردنية: نُثمّن الجهود العربية ونُحيي موقف الأردن الثابت في دعم غزة وفلسطين

الوكيل الإخباري- أصدرت مجموعة من الأكاديميات والقيادات النسائية الأردنيات بياناً عبّرن فيه عن اعتزازهن بالدور الأردني المحوري في دعم القضية الفلسطينية، مثمّنات الجهود الدبلوماسية العربية والأردنية التي أفضت إلى وقف إطلاق النار في غزة، ومؤكدات استمرار المرأة الأردنية في حمل الرسالة الإنسانية والوطنية التي يجسدها الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة.



نص البيان:



بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى آله الأطهار



انطلاقاً من إيماننا العميق بالرسالة الإنسانية والعربية التي يحملها الأردن، واستناداً إلى مسؤوليتنا كنساء أردنيات في مجالات العلم والعمل والخدمة المجتمعية، نعبّر عن فخرنا واعتزازنا بالجهود الدبلوماسية العربية والأردنية التي أفضت إلى وقف إطلاق النار في غزة، ونثمّن القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين في تعزيز الدور المحوري للأردن وتصدير الصوت العربي العاقل إلى العالم.

اضافة اعلان



نرى نحن نساء الأردن في هذه الخطوة المباركة انتصاراً للإنسانية وللقيم التي تؤمن بالعدل والحرية، ونؤكد أن الأردن بقيادته الهاشمية وبشعبه الوفي سيبقى السند الأقرب لغزة وفلسطين في كل محنة وموقف ، ونحيي الجهود الإغاثية والإنسانية التي قادها الأردن من خلال المستشفيات الميدانية والجسور الجوية والمبادرات النسائية والشعبية التي جسدت أسمى معاني التعاضد والمسؤولية الإنسانية،