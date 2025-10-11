الأمن العام: ضبط مفتعل حوادث دهس

وأضاف الناطق الإعلامي أنّه وبعد السير بإجراءات التحقيق المُتّبعة والاستماع للأقوال تولّدت لدى المحققين قناعة بأن الحادث مفتعل وأن الشخص قام بإلقاء نفسه على المركبة عمدًا، وهو ما أكّده فيديو جرى الحصول عليه بعد ذلك من مكان وقوع الحادثة.
وأكّد أنّ الوعي واتّباع السائق للإجراءات القانونية جنّبه الوقوع ضحية للمحتالين من مفتعلي حوادث الدهس.
مهيباً بالسائقين، إلى أنه عند وقوع مثل تلك الحوادث ضرورة السير بالإجراءات القانونية، لا سيّما أن المحققين المختصّين في إدارة السير لديهم القدرة والكفاءة والأدوات التي تمكّنهم من تحديد ما إذا كان الحادث مفتعلًا أم لا.
