بريطانيا تتعهد بتقديم 27 مليون دولار ضمن أحدث حزمة مساعدات لغزة

05:53 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749632 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بريطانيا ستقدم حزمة مساعدات بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار) لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في غزة، وذلك أثناء وصوله إلى مصر لحضور قمة قادة العالم حول بشأن الحرب في قطاع غزة. اضافة اعلان





وقالت بريطانيا إن التمويل سيقدم من خلال منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي والمجلس النرويجي للاجئين، وهو مصمم للوصول إلى أولئك الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية والمرض.



واستمر وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة لليوم الثالث على التوالي، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين.



وقالت بريطانيا إنها ستستضيف أيضا قمة تستمر 3 أيام حول إعادة إعمار غزة يشارك فيها ممثلون عن حكومات العالم والقطاع الخاص وكذلك ممثلون لجهات تمويل التنمية، بما في ذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي.