الامن ينعى خالد الشخاترة

ونقل البطوش أحرَّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي الجهاز لذوي الفقيد، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته، ويُلهم ذويه الصبر والسلوان.
وشارك في تشييع الجثمان نائبُ مديرِ شرطةِ محافظةِ مادبا العقيد إسماعيل الفريحات، والشرطةُ المجتمعية، وعددٌ من ضباطٍ وضباطِ صفٍّ وأفرادِ مديريةِ الأمن العام من مختلف التشكيلات.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة الصـحة - أسماء
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم - أسماء
-
6 لجان نيابية تجتمع اليوم لمناقشة انتشار الكلاب الضالة
-
وزارة البيئة تتابع حادثة نفوق أسماك في سد الموجب
-
أنشطة وبرامج تنموية في عدد من المحافظات
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة في المحافظات