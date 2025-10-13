الامن ينعى خالد الشخاترة

06:34 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749637 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، شارك قائد مجموعة مراسم الأمن العام العقيد بدر البطوش بتشييع جثمان الشرطي خالد الشخاترة إلى مقبرة مادبا الإسلامية في محافظة مادبا. اضافة اعلان





ونقل البطوش أحرَّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي الجهاز لذوي الفقيد، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته، ويُلهم ذويه الصبر والسلوان.



وشارك في تشييع الجثمان نائبُ مديرِ شرطةِ محافظةِ مادبا العقيد إسماعيل الفريحات، والشرطةُ المجتمعية، وعددٌ من ضباطٍ وضباطِ صفٍّ وأفرادِ مديريةِ الأمن العام من مختلف التشكيلات.



إنا لله وإنا إليه راجعون.