الإثنين 2025-10-13 08:47 ص
 

الامن ينعى خالد الشخاترة

خالد الشخاترة
مديرية الامن العام
 
الإثنين، 13-10-2025 06:34 ص
الوكيل الإخباري-   مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، شارك قائد مجموعة مراسم الأمن العام العقيد بدر البطوش بتشييع جثمان الشرطي خالد الشخاترة إلى مقبرة مادبا الإسلامية في محافظة مادبا.اضافة اعلان


ونقل البطوش أحرَّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي الجهاز لذوي الفقيد، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته، ويُلهم ذويه الصبر والسلوان.

وشارك في تشييع الجثمان نائبُ مديرِ شرطةِ محافظةِ مادبا العقيد إسماعيل الفريحات، والشرطةُ المجتمعية، وعددٌ من ضباطٍ وضباطِ صفٍّ وأفرادِ مديريةِ الأمن العام من مختلف التشكيلات.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

لافتة لقمة شرم الشيخ

أخبار محلية بمشاركة الأردن.. انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام اليوم

تعبيرية

خاص بالوكيل نقيب الصيادلة: شطب عضوية 1500 صيدلي من أصل 35 ألف مسجل

من استعدادات الصليب الأحمر لاستلام المحتجزين.

فلسطين حماس تبدأ بتسليم المحتجزين الإسرائيلين إلى الصليب الأحمر

النفط

أسواق ومال النفط عالميا يصعد 1% بعد خسائر حادة

العلم المصري

عربي ودولي أكسيوس عن ترامب: من الجيد أن يحضر الرئيس الفلسطيني قمة شرم الشيخ

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يلقي خطابا اليوم أمام الكنيست الإسرائيلي

من استعدادات الصليب الأحمر لاستلام المحتجزين

فلسطين حماس تنشر أسماء 20 محتجزا إسرائيليا سيجري إطلاق سراحهم

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل



 
 





الأكثر مشاهدة