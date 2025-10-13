وزارة البيئة تتابع حادثة نفوق أسماك في سد الموجب

12:23 ص

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة البيئة أنها تتابع حادثة نفوق أسماك في سد الموجب من خلال كوادرها في مديرية الرصد البيئي، وبالتنسيق مع الجمعية العلمية الملكية، حيث سيتم أخذ عينات من مياه السد والأسماك لفحصها مخبريًا غداً صباحاً للتأكد من الأسباب الحقيقية وراء النفوق. اضافة اعلان





وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أنه تم التنسيق والتواصل مع سلطة وادي الأردن بخصوص الحادثة، والتي أكدت بدورها أن نتائج العينات التي تم جمعها قبل يومين لم تُظهر أية مؤشرات سلبية على نوعية المياه أو سلامتها البيئية.



وبيّنت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن نهجها المستمر في المراقبة البيئية والرصد الدوري لمصادر المياه في مختلف مناطق المملكة، مؤكدة أن نتائج الفحوصات الدورية للعينات والتي تم جمعها قبل شهرين وفحصها في الجمعية العلمية الملكية لم تُظهر أي مؤشرات على وجود تلوث أو خلل بيئي في نوعية المياه.



وأكدت أنها ستعلن النتائج المخبرية فور صدورها، وأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة في حال ثبوت أي مؤثرات بيئية أو تلوث قد يكون وراء الحادثة، مشددة على أن الحفاظ على نوعية المياه والتوازن البيئي في السدود والأنظمة المائية يُعد أولوية وطنية.



وجددت وزارة البيئة دعوتها إلى توخي الدقة في تداول المعلومات البيئية والاعتماد على المصادر الرسمية، مؤكدة استمرارها في العمل لضمان بيئة آمنة ومستدامة وحماية الموارد المائية في المملكة.

