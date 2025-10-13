الإثنين 2025-10-13 12:43 ص
 

وزارة البيئة تتابع حادثة نفوق أسماك في سد الموجب

وزارة البيئة تتابع حادثة نفوق أسماك في سد الموجب
وزارة البيئة تتابع حادثة نفوق أسماك في سد الموجب
 
الإثنين، 13-10-2025 12:23 ص
الوكيل الإخباري-  أكدت وزارة البيئة أنها تتابع حادثة نفوق أسماك في سد الموجب من خلال كوادرها في مديرية الرصد البيئي، وبالتنسيق مع الجمعية العلمية الملكية، حيث سيتم أخذ عينات من مياه السد والأسماك لفحصها مخبريًا غداً صباحاً للتأكد من الأسباب الحقيقية وراء النفوق.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أنه تم التنسيق والتواصل مع سلطة وادي الأردن بخصوص الحادثة، والتي أكدت بدورها أن نتائج العينات التي تم جمعها قبل يومين لم تُظهر أية مؤشرات سلبية على نوعية المياه أو سلامتها البيئية.

وبيّنت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن نهجها المستمر في المراقبة البيئية والرصد الدوري لمصادر المياه في مختلف مناطق المملكة، مؤكدة أن نتائج الفحوصات الدورية للعينات والتي تم جمعها قبل شهرين وفحصها في الجمعية العلمية الملكية لم تُظهر أي مؤشرات على وجود تلوث أو خلل بيئي في نوعية المياه.

وأكدت أنها ستعلن النتائج المخبرية فور صدورها، وأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة في حال ثبوت أي مؤثرات بيئية أو تلوث قد يكون وراء الحادثة، مشددة على أن الحفاظ على نوعية المياه والتوازن البيئي في السدود والأنظمة المائية يُعد أولوية وطنية.

وجددت وزارة البيئة دعوتها إلى توخي الدقة في تداول المعلومات البيئية والاعتماد على المصادر الرسمية، مؤكدة استمرارها في العمل لضمان بيئة آمنة ومستدامة وحماية الموارد المائية في المملكة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

طقس لطيف الاثنين وتحذيرات من الضباب والغبار في بعض المناطق

الطقس طقس لطيف الاثنين وتحذيرات من الضباب والغبار في بعض المناطق

ب

عربي ودولي ترامب: الصراع في غزة انتهى والإدارة الجديدة ستبدأ عملها بسرعة كبيرة

وزارة البيئة تتابع حادثة نفوق أسماك في سد الموجب

أخبار محلية وزارة البيئة تتابع حادثة نفوق أسماك في سد الموجب

ب

عربي ودولي في تطور غير متوقع.. مقاطعة إسرائيلية لخطاب ترامب في الكنيست

ل

أخبار محلية أنشطة وبرامج تنموية في عدد من المحافظات

مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة في المحافظات

أخبار محلية مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة في المحافظات

الكشف عن السبب الحقيقي وراء نفوق الأسماك في سد الموجب

أخبار محلية الكشف عن السبب الحقيقي وراء نفوق الأسماك في سد الموجب

ل

عربي ودولي ترامب: "إجراءات العزل الأوكرانية" كانت تزويرا أكبر من "ووترغيت"



 
 





الأكثر مشاهدة