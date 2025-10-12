للعام الثاني على التوالي العلوم التطبيقية الأولى أردنياً وضمن أفضل 500 جامعة عالمياً في تصنيف التايمز 2026

ويُعد هذا التقدم اللافت شهادةً عالمية على تميز الجامعة في مختلف معايير التصنيف التي تشمل جودة التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، والتعاون مع الصناعة، والانفتاح الدولي، حيث تميّزت الجامعة هذا العام على نحوٍ خاص في معيار جودة التعليم الذي يُعدّ أحد أبرز مؤشرات التفوق الأكاديمي.
وأكدت إدارة الجامعة أن هذا الإنجاز المتجدد هو ثمرة رؤية استراتيجية واضحة ترتكز على دعم البحث العلمي النوعي، وتوسيع الشراكات الدولية، وتطوير البرامج الأكاديمية بما يلبي متطلبات المستقبل وسوق العمل، إلى جانب تمكين أعضاء هيئة التدريس والباحثين لتحقيق الريادة في مختلف المجالات والتخصصات.
وتُهدي جامعة العلوم التطبيقية الخاصة هذا التفوق إلى أسرتها الأكاديمية والإدارية وطلبتها وخريجيها، مؤكدة أن الحفاظ على التصنيف الأعلى لعامين متتاليين إنما هو انعكاس لثقافة التميز المستدام والابتكار المستمر التي تضعها الجامعة في صميم رسالتها الأكاديمية.
