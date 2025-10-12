الأحد 2025-10-12 05:14 م
 

للعام الثاني على التوالي العلوم التطبيقية الأولى أردنياً وضمن أفضل 500 جامعة عالمياً في تصنيف التايمز 2026

dtu
جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
 
الأحد، 12-10-2025 04:21 م
الوكيل الإخباري-   حافظت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة على موقعها في قمة تصنيف التايمز العالمي لعام 2026 للعام الثاني على التوالي، بعد أن جاءت الأولى مكرر على الجامعات الأردنية وضمن الفئة (401-500) عالميًا، مؤكدة ريادتها الأكاديمية على المستويين المحلي والعالمي.اضافة اعلان


ويُعد هذا التقدم اللافت شهادةً عالمية على تميز الجامعة في مختلف معايير التصنيف التي تشمل جودة التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، والتعاون مع الصناعة، والانفتاح الدولي، حيث تميّزت الجامعة هذا العام على نحوٍ خاص في معيار جودة التعليم الذي يُعدّ أحد أبرز مؤشرات التفوق الأكاديمي.

وأكدت إدارة الجامعة أن هذا الإنجاز المتجدد هو ثمرة رؤية استراتيجية واضحة ترتكز على دعم البحث العلمي النوعي، وتوسيع الشراكات الدولية، وتطوير البرامج الأكاديمية بما يلبي متطلبات المستقبل وسوق العمل، إلى جانب تمكين أعضاء هيئة التدريس والباحثين لتحقيق الريادة في مختلف المجالات والتخصصات.

وتُهدي جامعة العلوم التطبيقية الخاصة هذا التفوق إلى أسرتها الأكاديمية والإدارية وطلبتها وخريجيها، مؤكدة أن الحفاظ على التصنيف الأعلى لعامين متتاليين إنما هو انعكاس لثقافة التميز المستدام والابتكار المستمر التي تضعها الجامعة في صميم رسالتها الأكاديمية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأشغال تباشر بإجراء تحسينات على طريق البترول بمحافظة إربد

أخبار محلية الأشغال تباشر بإجراء تحسينات على طريق البترول بمحافظة إربد

ا

أخبار محلية ورشة تثقيفية في الكرك تركز على صحة المرأة

ن

أخبار محلية افتتاح دبلوم القراءات والدراسات القرآنية في كلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية

البدادوة يطالب بمحاسبة التجاوزات في تعيينات البادية ويستنكر تجاهل مخزون الأطباء

شؤون برلمانية البدادوة يطالب بمحاسبة التجاوزات في تعيينات البادية ويستنكر تجاهل مخزون الأطباء

أمين عام "الخارجية" يلتقي سكرتير الدولة في وزارة الخارجية التشيكية

أخبار محلية أمين عام "الخارجية" يلتقي سكرتير الدولة في وزارة الخارجية التشيكية

الوطنية للتشغيل والتدريب وجامعة الحسين التقنية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب المهني والتقني

أخبار محلية الوطنية للتشغيل والتدريب وجامعة الحسين التقنية توقعان مذكرة تفاهم

خلال لقائه فعاليات شعبية ومجتمعية نسائية

أخبار محلية العيسوي الأردن بقيادة الملك ثابت على المبادئ وراسخ في دفاعه عن الحق

dtu

أخبار الشركات للعام الثاني على التوالي العلوم التطبيقية الأولى أردنياً وضمن أفضل 500 جامعة عالمياً في تصنيف التايمز 2026



 
 





الأكثر مشاهدة