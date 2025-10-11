ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

ووفقًا للنشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، سجل سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 إلى 94.00 دينارًا و72.70 دينارا و55.20 دينارًا على التوالي، لغايات البيع من محلات الصياغة.
