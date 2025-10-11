السبت 2025-10-11 01:32 م
 

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

السبت، 11-10-2025 10:09 ص

الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية السبت، 82.00 دينارا للغرام عيار 21 لغايات البيع لدى محلات الصاغة.، مقابل 79.00 دينارا لغايات الشراء.

ووفقًا للنشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، سجل سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 إلى 94.00 دينارًا و72.70 دينارا و55.20 دينارًا على التوالي، لغايات البيع من محلات الصياغة.

