إعلان هام للمتقاعدين العسكريين وأبنائهم

وتحدث، مساء اليوم الأحد، عن أن تعليمات تحديث القطاع العام الجديدة خصصت 100 وظيفة سنوياً لأبناء المتقاعدين العسكريين، و30 وظيفة لأبناء وأزواج المصابين العسكريين تقديراً لتضحياتهم.
وبيّن النهار أن أبناء المتقاعدين العسكريين وأبناء وأزواج المصابين العسكريين يُتاح لهم التقدّم على جميع الوظائف في القطاع العام، إضافة إلى الوظائف المخصصة لهم بموجب التعليمات الجديدة، والتي يمكنهم التقدّم لها من خلال مؤسسة المتقاعدين العسكريين والهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، لتُجرى مفاضلة بينهم وفق معايير تعتمدها هيئة الخدمة والإدارة العامة، يتبعها إجراء اختبار لهم لتعيينهم في القطاع العام.
وأضاف أن التعليمات الجديدة أتاحت تعيين أبناء الشهداء بشكل مباشر في دوائر القطاع العام، بمجرد تقدّمهم إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة بحسب اختصاصاتهم وحاجة الدوائر، وذلك تكريماً لبطولاتهم وتضحياتهم في خدمة الوطن.
