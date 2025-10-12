الأحد 2025-10-12 03:07 م
 

الكشف عن معلومة مفاجئة حول الوفد القطري الذي تعرض لحادث سير بمصر

صورة متداولة للسيارة التي توفي فيها أعضاء من الوفد القطري بحادثة شرم الشيخ بمصر
صورة متداولة للسيارة التي توفي فيها أعضاء من الوفد القطري بحادثة شرم الشيخ بمصر
 
الأحد، 12-10-2025 02:24 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   كشفت وسائل اعلام مصرية ان الوفد القطري الذي تعرض للحادث في شرم الشيخ  يعمل في سفارة قطر وليس من ضمن الوفد المفاوض.

اضافة اعلان


واكدت ان الوفد كان في طريقه من القاهرة إلي شرم الشيخ للإنضمام إلي الوفد المتواجد بالفعل داخل شرم الشيخ.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

عضوا مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني يؤديان القسم القانوني

أخبار محلية عضوا مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني يؤديان القسم القانوني

نت

فيديو منوع عندما يفكر الفنان خارج الصندوق

96

فيديو منوع مقطع مقلق لمنتجات يمكن تبديل تاريخ الإنتاج والإنتهاء المدون عليها !

5

فيديو منوع هكذا يمكنك الخروج بالسيارة بشكل صحيح من مكان ضيق

الدكتور علي ذياب

مناسبات تهنئة الدكتور علي ذياب بمناسبة حصوله على البورد الأردني

5

تكنولوجيا استجابة لرغبة المستخدمين.. أبل تعيد ميزة شهيرة إلى أجهزة آيباد

لا

تكنولوجيا باستخدام الذكاء الاصطناعي.. غوغل تطلق ميزة جديدة لتحرير الصور

صورة متداولة للسيارة التي توفي فيها أعضاء من الوفد القطري بحادثة شرم الشيخ بمصر

عربي ودولي الكشف عن معلومة مفاجئة حول الوفد القطري الذي تعرض لحادث سير بمصر



 
 





الأكثر مشاهدة