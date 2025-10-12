الكشف عن معلومة مفاجئة حول الوفد القطري الذي تعرض لحادث سير بمصر

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - كشفت وسائل اعلام مصرية ان الوفد القطري الذي تعرض للحادث في شرم الشيخ يعمل في سفارة قطر وليس من ضمن الوفد المفاوض.

اضافة اعلان