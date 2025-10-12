الكشف عن معلومة مفاجئة حول الوفد القطري الذي تعرض لحادث سير بمصر

واكدت ان الوفد كان في طريقه من القاهرة إلي شرم الشيخ للإنضمام إلي الوفد المتواجد بالفعل داخل شرم الشيخ.
-
أخبار متعلقة
-
اليونيفيل تعلن إصابة أحد عناصرها بقنبلة إسرائيلية في جنوب لبنان
-
رئيس الوزراء الباكستاني يدين استفزازات أفغانستان ويتوعّد برد قوي
-
الصين تتهم الولايات المتحدة بالمسؤولية عن تصاعد التوترات التجارية
-
الدفاع الجوي الروسي يدمر 32 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
-
اول بيان رسمي قطري بعد وفيات الوفد الدبلوماسي
-
غوتيريش يشارك بقمة شرم الشيخ للسلام
-
صورة متداولة لضحايا الوفد القطري في حادث شرم الشيخ وبيان من سفارة قطر في القاهرة
-
مكتب رئيس الوزراء البريطاني يؤكد مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام