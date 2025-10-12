إعلام مصري يكشف سبب حادث الوفد القطري في شرم الشيخ

06:25 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749476 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- كشفت قناة "القاهرة الإخبارية" تفاصيل جديدة عن حادث السير المأساوي الذي أسفر عن مصرع 3 دبلوماسيين من وفد قطر الدبلوماسي المتجه إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في القمة المتعلقة بغزة. اضافة اعلان





وأوضحت "القاهرة الإخبارية" أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة أثناء سير المركبة، مشيرةً إلى أن السيارة كانت تقل 5 قطريين وسائقًا مصريًا.



وأسفر الحادث المأساوي عن مصرع الدبلوماسيين القطريين: حسن جابر الجابر، وعبدالله غانم الخيارين، وسعود بن ثامر آل ثاني، وكانوا يعملون في الديوان الأميري ووزارة الخارجية القطرية، فيما أُصيب الآخرون بجروح، وهم يتلقون العلاج في المستشفى.



وقع الحادث على الطريق الدولي بجنوب سيناء، قبل الوصول إلى المدينة السياحية بـ50 كيلومترًا، حيث انقلبت السيارة الرسمية التي كانت تقل الوفد، كما فُتحت جهات التحقيق تحقيقًا في الحادث.



وكان الوفد يرافق رئيس الوزراء القطري في مهمة دبلوماسية عاجلة، في إطار "قمة شرم الشيخ للسلام"، والتي ستُعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة، للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.