الإثنين 2025-10-13 06:32 ص
 

6 لجان نيابية تجتمع اليوم لمناقشة انتشار الكلاب الضالة

مبنى مجلس النواب
مبنى مجلس النواب
 
الإثنين، 13-10-2025 05:25 ص
الوكيل الإخباري-   بمبادرة من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان تعقد 6 لجان نيابية، اجتماعا موسعا ظهر الاثنين، في مجلس النواب، لبحث ظاهرة انتشار الكلاب الضالة ومناقشة الحلول العملية والناجعة لضمان سلامة المواطنين وصون بيئة آمنة في مختلف مناطق المملكة.اضافة اعلان


ويشارك في الاجتماع إلى جانب لجنة العمل، كلٌّ من لجنة الصحة والبيئة والغذاء، ولجنة الزراعة والمياه، ولجنة البيئة والمناخ، ولجنة المرأة وشؤون الأسرة، ولجنة الريف والبادية، حيث تم دعوة وزير الإدارة المحلية، وأمين عمّان، ووزير البيئة، ووزير الصحة، ووزير الداخلية، ووزير الزراعة.

وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النائب معتز أبو رمان، إنّ "ظاهرة انتشار الكلاب اصبحت أكثر خطورة بعد تزايد حالات العقر في عدد من المحافظات"، والتي أثارت مخاوف الأهالي على سلامة أبنائهم وطلبة المدارس والموظفين، خصوصا في ساعات الصباح الباكر والمساء، في ظل شكاوى متكررة من غياب حلول ميدانية فاعلة للحد من انتشار الكلاب الضالة.

ويُتوقع أن يخرج الاجتماع بتوصيات واضحة تتضمن إجراءات مشتركة بين الوزارات والبلديات والمؤسسات المعنية، لضمان التعامل المنهجي والعملي لإيجاد حلول لهذه الظاهرة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي مؤقتاً يوم الاثنين الموافق 13-10-2025، لإجراء صيانة سنوية للشبكة القائمة في محافظة الطفيلة. وأوضحت الشركة أن الفصل سيستمر من الساع

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

فاقدون لوظائفهم في وزارة الصـحة - أسماء

أخبار محلية فاقدون لوظائفهم في وزارة الصـحة - أسماء

البقاء لله

الوفيات وفيات الإثنين 13-10-2025

تعبيرية

وظائف مدعوون لحضور الامتحان التنافسي - أسماء

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصل إلى شرم الشيخ

فلسطين بريطانيا تتعهد بتقديم 27 مليون دولار ضمن أحدث حزمة مساعدات لغزة

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم - أسماء

مبنى مجلس النواب

أخبار محلية 6 لجان نيابية تجتمع اليوم لمناقشة انتشار الكلاب الضالة

لافتة لقمة شرم الشيخ للسلام

عربي ودولي بمشاركة الأردن.. انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام اليوم



 
 





الأكثر مشاهدة