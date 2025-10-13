6 لجان نيابية تجتمع اليوم لمناقشة انتشار الكلاب الضالة

05:25 ص

الوكيل الإخباري- بمبادرة من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان تعقد 6 لجان نيابية، اجتماعا موسعا ظهر الاثنين، في مجلس النواب، لبحث ظاهرة انتشار الكلاب الضالة ومناقشة الحلول العملية والناجعة لضمان سلامة المواطنين وصون بيئة آمنة في مختلف مناطق المملكة. اضافة اعلان





ويشارك في الاجتماع إلى جانب لجنة العمل، كلٌّ من لجنة الصحة والبيئة والغذاء، ولجنة الزراعة والمياه، ولجنة البيئة والمناخ، ولجنة المرأة وشؤون الأسرة، ولجنة الريف والبادية، حيث تم دعوة وزير الإدارة المحلية، وأمين عمّان، ووزير البيئة، ووزير الصحة، ووزير الداخلية، ووزير الزراعة.



وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النائب معتز أبو رمان، إنّ "ظاهرة انتشار الكلاب اصبحت أكثر خطورة بعد تزايد حالات العقر في عدد من المحافظات"، والتي أثارت مخاوف الأهالي على سلامة أبنائهم وطلبة المدارس والموظفين، خصوصا في ساعات الصباح الباكر والمساء، في ظل شكاوى متكررة من غياب حلول ميدانية فاعلة للحد من انتشار الكلاب الضالة.



ويُتوقع أن يخرج الاجتماع بتوصيات واضحة تتضمن إجراءات مشتركة بين الوزارات والبلديات والمؤسسات المعنية، لضمان التعامل المنهجي والعملي لإيجاد حلول لهذه الظاهرة.